Курсы МИФа

«И я очень довольна курсом. Не могу сказать что вся информация была абсолютно новой. Но мне курс помог немного расставить все по полкам и систематизировать информацию. Стало более понятно, в каком направлении работать дальше над своими тараканами»



«Хочу сказать огромное спасибо команде МИФа, спикерам и всем кто принимал участие в помощи принять и полюбить себя! Вы научили нас работать с различными практиками, которые помогают увидеть саму суть, докопаться до истины и узнать где здесь мое, а где чужое (это про чужие установки)! Этот курс научил меня искать и находить себя, про себя и для себя! Научил ценить что имеем и любить здесь и сейчас, относится с заботой к своему телу, мыслям, желаниям!»



«Мясные семинары, спасибо! За две недели всякого появилось, но по большей части шелуха»



«Что мне особенно понравилось — информация очень структурирована, есть чек-листы, списки всяких полезностей (например, на кого подписаться в инстаграме для вдохновения). Кроме того, сразу даются ссылки на книги издательства по каждой теме курса (уже половина этих книг мною куплена и изучается)»



«Было очень полезно и интересно увидеть такие разные реакции на одну и туже информацию. Благодаря вам обнаружила множество полезных и важных для меня убеждений, которые не замечала. Было здорово, что лекции читали разные интересные и уважаемые специалисты. Особенно полезно, что можно было задавать вопросы специалистам, для меня это даже важнее лекций»



«Курс был насыщенный и очень интересный. Благодаря курсу у меня появилась возможность остановиться, в постоянной ежедневной спешке и желании успеть сделать все и сразу, и прислушаться к себе, к своим желаниям и настоящим ценностям»



«Мне невероятно понравились все 4 темы. спасибо, что вы сделали уроки более интерактивными и очень (ну, очень круто) подготовили рабочую тетрадь. Я читала урок и сразу писала в нее свои мысли, отвечала на вопросы там, где вы оставили место. Я погрузилась в тему и многое в себе раскопала, а что-то, наоборот, уложила по полочками. Темы вебинаров и спикеры — на 10 из 10. Знания я уже применила на практике: было несколько горячих обсуждений с мужем, в которых мне удавалось донести свою мысль и уважительно относиться к нему и к себе»



«Шла на курс, ожидая получить целостность — и нашла дорогу к восстановлению. Текст, оформление, картинки — все сделано с такой любовью, что невольно умиляешься и добреешь сердцем. Глубину программы трудно измерить, потому что каждый погружается настолько, насколько выбирает сам. Из курса вынесла сундук с сокровищами о себе: удивляюсь, дорожу, приумножаю. И да, путешествую дальше!»



Ольга Лукьянова



Лена Полежарова



Nadiia



Александр Савенков



Алиса



Екатерина



Ирина, мама 5-ти детей

